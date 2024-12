Kiderült, mi történt az MVM-nél

December 20-a, péntek délután 4 óra és 22-e, vasárnap este 10 óra között online ügyintézési felületünk és MVM Next App mobilalkalmazásunk, valamint Navigátor alkalmazásunk karbantartás miatt nem elérhető

Az MVM honlapján megjelent friss tájékoztatás szerint az ügyfelek jelenleg nem tudnak belépni a fiókjaikba, így mérőállás-diktálására sincs lehetőség. A váratlan üzemszünet sokakat érhetett meglepetésként, ám a szolgáltató közleményében hangsúlyozta, hogy nincs ok aggodalomra, hiszen a karbantartás csupán ideiglenes:

Az E.ON és az MVM összeolvadása után jelentős változások léptek életbe az ügyintézésnél, és most ideiglenesen újabb akadállyal nézhetnek szembe a fogyasztók: az online rendszerek karbantartása miatt több napra szünetel a mérőállás diktálása és az adatkezelés – számolt be a vállalat honlapjára hivatkozva a Promotions .hu.

