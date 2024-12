Le vagyunk döbbenve: a Fidesz házi cége áll a VII. kerületi parkolási balhé mögött

A Népszava szerint valójában egy „állami megrendelésekkel jól ellátott NER-közeli cég” áll a portál mögött, méhgozzá Trendency Online Zrt. regisztrálta, amely a Fidesz házi IT-cégének számít, ez a társaság csinálta 2016-ban a Fidesz-frakció honlapját is, de dolgoztak a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, az MVM-nek, valamint a Balásy Gyulához tartozó kommunikációs cégeknek is.

Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere Facebook-oldalán jelentette be, hogy 2025-től 36 ezer, a két tonnát meghaladó járművek esetében 72 ezer forintra emelkedik az éves parkolási díj.

Kapcsolódó cikk Jövőre 36 ezer forintra emelkedik az éves parkolási díj Terézvárosban Soproni Tamás, Terézváros momentumos polgármestere Facebook-oldalán jelentette be, hogy 2025-től 36 ezer, a két tonnát meghaladó járművek esetében 72 ezer forintra emelkedik az éves parkolási díj.

A Népszava járt utána , ki is áll a VII. kerületi parkolási változások ellen indult tiltakozás hátterében. A kerületben a helyi lakosok első autójának parkolási regisztrációs díját tervezik évi 2200-ról 38 ezer forintra emelni, a lépést azzal indokolják, hogy nincs elég parkolóhely a kerületben.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!