Már ilyen is van: itt a költséghatékony hibrid könyvelés

A hibrid könyvelés teljes mértékben alkalmazkodik az ügyfelek meglévő igényeihez. „A szakértői csapat bármilyen könyvelési rendszerben képes dolgozni, amit az ügyfél biztosít, vagyis a szolgáltatás igénybevétele nem jelent új szoftverigényt” – hangsúlyozta az ICT Európa Finance Zrt. szakmai igazgatója. Szabó Csaba az innovatív megoldás előnyei között említette, az anyagi felelősséget vállalást is. „Ez garantálja, hogy a könyvelési folyamatok megfelelnek a legszigorúbb szabályozásoknak, és minimalizálja az esetleges hibákból fakadó kockázatokat, további biztonságot és nyugalmat nyújt a cégvezetők számára” – tette hozzá.

A hibrid könyvelést igénybe vevő vállalkozásoknál a napi könyvelési feladatok házon belül maradnak, de a főkönyvelői támogatást egy tapasztalt, dedikált főkönyvelő biztosítja, aki mögött egy teljes szakértői csapat áll. Az univerzális szaktudás állandó támogatást nyújt a komplex pénzügyi kérdésekben vagy adózási kihívások kezelésében. Az ügyviteli szolgáltató szakmai igazgatója kiemelte azt is, hogy a hibrid könyvelésnek köszönhetően megszüntethetők a belső HR-kockázatok, hiszen szabadságok, betegségek esetén mindig elérhető egy magasan kvalifikált szakértő.

„Tapasztalataink szerint azok a cégek, amelyek kiszervezik a főkönyvelést, amellett, hogy szélesebb körű szakértelmet kapnak, biztonságosabb és hatékonyabb működést érnek el, és jelentős költségeket is megtakaríthatnak” – hangsúlyozza Szabó Csaba.

A vállalatok növekedésével egyre összetettebbé válik a pénzügyi adminisztráció és a könyvelési feladatok kezelése, ami azt is jelentheti, hogy a belső könyvelési folyamatok nem követik a cég fejlődésének ritmusát. Az ICT Európa Finance Zrt. szakmai igazgatója szerint ezért is lehet 2025-ben az egyik legjobb cégvezetői döntés a hibrid könyvelés bevezetése, amely új dimenziót hozhat az adott vállalat életében. A hibrid könyvelés egy innovatív megoldás, amely a főkönyvelői feladatok kiszervezését jelenti – magyarázza Szabó Csaba, az ICT Európa Finance Zrt. szakmai igazgatója.

