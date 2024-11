Még több hatalmat kap Nagy Márton, retteghetnek az élelmiszerboltok is?

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

További érdekes részlet, hogy az árfigyelő rendszer, az élelmiszer-infláció csökkentése érdekében szükséges intézkedésekről szóló rendeleteket is módosította a kormány, így az NKFH ellenőrző szerepet kaphat azok felett az élelmiszerláncok felett is, amelyeket Nagy Márton korábban élesen bírált az árstop és a kötelező akciózás ügyében.

A hatóság köteles lesz a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal (NÉBIH) szorosan együttműködni, viszont a rendelet szerint a NÉBIH-től átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében az NKFH lesz a jogutód januártól, így az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. dolgozói is átkerülnek a hivatalhoz.

A kormány úgy döntött, hogy az új állami hivatal a kereskedelemért is felelős miniszter, Nagy Márton irányítása alá tartozik majd. Az NKFH a Nemzetgazdasági Minisztériumból történő kiválással jön létre 2025. január 1-jén . A hatóságot határozatlan időtartamra kinevezhető elnök és két elnökhelyettes vezeti majd. A rendelet szerint az NKFH a jövőben

