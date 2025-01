Megrohanták a kormányablakokat, szerdán lejár a fontos határidő

A kormányablakok megnövelt kapacitással várják az utolsó napokban érkező ügyfeleket, azonban a várakozási idő időnként megnövekedhet. Az ügyfélszolgálatok leterheltségéről a Kormányablak mobilalkalmazásban is lehet tájékozódni, sőt akár távoli sorszámhúzásra is lehetőség van, áll a közleményben.

A minisztérium azt kéri, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon az ügyitézés menetéről a Digitális Állampolgárság Program hivatalos weboldalán vagy a kormányhivatalok honlapján, és már indulás előtt töltse le az alkalmazást, hiszen ezzel jelentősen gyorsítható az ügyintézés. Aki az Ügyfélkapu+-t választja és már van ügyfélkapuja, annak nem szükséges a kormányablakba mennie, hiszen otthon pár perc alatt regisztrálhat a biztonságosabb azonosítási módra. Egyébként mind az Ügyfélkapu+, mind a Digitális Állampolgárság Program regisztrációt január 15. után is el lehet végezni.

A kormányablakok ügyféladatai alapján sokan az utolsó pillanatokra hagyták a regisztrációt a Digitális Állampolgárság Programba. Míg tavaly a legforgalmasabb napon 85 ezren keresték fel az ügyfélszolgálatokat, addig január eleje óta az ügyfelek száma többször is átlépte a százezret, január 6-án pedig a 114 ezret is elérte. Az ügyfelek negyede a Digitális Állampolgárság miatt keresi fel a kormányablakokat, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!