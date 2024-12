Rezsicsökkentő pályázat indul a települések számára

A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz pályázatára a vidéki önkormányzatok, konzorciumi formában költségvetési szerveik, gazdasági társaságaik jelentkezhetnek 2025. február 14-től március 21-ig. A vissza nem térítendő forrásból egyebek mellett a projektek előkészítése, tervezése, a szükséges informatikai eszközök beszerzése finanszírozható. A helyi rendszereket csatlakoztatni kell a központi Közintézményi Energiamenedzsment Platformhoz is.

