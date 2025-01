Végre jött egy jó hír is a MÁV-tól

A büntetések többsége a vonatokon elsősorban a menetjegy hiánya miatt keletkezett. Járatainkon történt pótdíjazások jellemző okai az érvényes utazási okmány nélküli utazás (menetjegy nélküli utazás, lejárt bérlet, a bérlettel nem a tulajdonosa utazik), kedvezmény jogosulatlan igénybevétele (lejárt diákigazolvány), eltérő okmányszám a bérleten, illetve a jegyen vagy bérleten szereplő távolságnál, viszonylatnál hosszabb utazás. Az is rendszeresen előfordult, hogy a vármegyebérletet nem csak a kijelölt vármegyében használta az utas, vagy a vármegye- és országbérlettel utazó nem tudta felmutatni a jogosultságra szóló igazolványt, melyet a bérletvásárláskor megadott.

A megbüntetett bliccelők száma így is meghaladta a 27 ezret Fotó: MTI

A VOLÁN-járatokon 2024-ben több mint 3 ezer esetben szabtak ki pótdíjat 76 millió forint értékben. Tavaly összesen 30,5 millió forint érkezett be az elmúlt évek tartozásainak rendezésével együtt.

A vonatokon 2023-ban 25 ezer esetben, míg 2024-ben 24,1 ezer alkalommal szabtak ki büntetést a jegyvizsgálók a jegy nélkül utazók részére. Az elmúlt évben közel 7500 ügyet sikerült lezárni, ezzel 61 millió forintnyi tartozást egyenlítettek ki a vasúttársaság felé. Ehhez adódtak hozzá a korábbi évekből visszamaradt büntetések befizetései, így összesen csaknem 139 millió forint érkezett be 2024-ben. A legnagyobb egyösszegű befizetés 128 ezer forint volt. Jelenleg több mint 80 ezer utas 181 ezer darab tartozását kezeli a társaság több mint 5 milliárd forint értékben.

