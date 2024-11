Orbán Viktor az amerikai elnökválasztás napján Kirgizisztánba látogat

A kétoldalú tárgyalások mellett Orbán Viktor részt vesz a Türk Államok Szervezete politikai vezetőinek november 6-i ülésén is.

Orbán Viktor november 5-én hivatalos látogatásra érkezik Kirgizisztánba, mondta a kirgiz elnöki adminisztráció külpolitikai osztályának vezetője, Muratbek Azimbakijev – derül ki a 24.kg nevű kirgiz portál cikkéből. A látogatás során magas szintű megbeszélésekre kerül sor, ahol a felek a kirgiz-magyar stratégiai partnerség különböző kérdéseit vitatják meg. A találkozót követően várhatóan több olyan dokumentumot is aláírnak, amelyek a kétoldalú együttműködés további fejlesztését és erősítését szolgálják — teszi hozzá a hírt kiszúró Népszava.

A miniszterelnök jövő heti látogatásáról egy kirgiz portál számolt be. Orbán Viktor részt vesz a Türk Államok Szervezete csúcstalálkozóján is. Hazánk 100 millió dollárral járul hozzá a Türk Befektetési Alaphoz.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!