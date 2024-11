Az Orbán-kormány régi ismerősét nevezi ki Trump főigazgatónak

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

2006-ban a piliscsabai polgármester-választáson indult, de nem nyert. 2007-ben a Magyar Demokrata Fórum (MDF) egyik alelnöke lett, de 2008-ban lemondott és az Egyesült Államokba költözött. A Mandiner is kiemeli, hogy egy 2023-as interjúban Gorka Orbán politikáját „erkölcsi korrupciónak” nevezte, amit „a marxista elvek okoztak Magyarország lelkében”. Oroszország elnökét, Vlagyimir Putyint „hidegvérű gyilkosnak” nevezte.

Az atv.hu hozzáteszi: Gorka Sebestyén 1992-ben Magyarországra költözött, ahol a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Stratégiai Védelmi Kutató Intézetében tudományos segédmunkatársként dolgozott. A 2000-es évek elején a magyar közéletben is aktív szerepet vállalt. 2002-ben felkérték, hogy szakértőként vegyen részt a Medgyessy Péter állambiztonsági múltját feltáró bizottság munkájában, de az ezt megelőző ún. nemzetbiztonsági átvilágításon „magyar-brit kettős álampolgárként” megbukott.

Egyes hírek szerint Gorkát arra is esélyesnek tartották, hogy ő legyen a nemzetbiztonsági tanácsadó, Mike Waltz helyettese, ezt a posztot azonban Alex Wong kapta, aki az előző Trump-kormányzatban a kelet-ázsiai és csendes-óceáni ügyekért felelt, szerepe volt Trump és az észak-koreai diktátor, Kim Dzsongun csúcstalálkozójának megszervezésében is.

Korábban Magyarországon Orbán Viktort segítette, bár később bírálta is a Fidesz-kormány Amerika- és oroszpolitikáját.

A leendő elnök közleményében kiemelte, hogy jelöltje – aki magyar, brit és amerikai állampolgár is – legális úton érkezett bevándorlóként az Egyesült Államokba, és több mint 30 éves biztonságpolitikai tapasztalattal tér vissza a Fehér Házba nemzetbiztonsági ügyekért felelős elnöki tanácsadóként – írja az MTI.

