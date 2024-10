Ballisztikus rakéták csapódtak egy közép-ukrajnai városba

Az egyik légitámadás a dnyipropetrovszki régióban lévő Krivij Rih várost érte, két ballisztikus rakéta csapódott be a területén. Lakóházak mellett közigazgatási épületek, valamint gépjárművek is megrongálódtak - közölte Olekszandr Vilkul közigazgatási vezető. A sebesültek között egy mentőápoló is van - tették hozzá a mentők.

Az orosz erők egy energetikai létesítményt is támadtak az északkelet-ukrajnai Szumi város közelében, és ennek következtében "több mint 37 ezer fogyasztó maradt ideiglenesen áram nélkül" - közölte a helyi áramszolgáltató cég.

Orosz rakétatámadásban szétroncsolódott autó a Kijevi területen fekvő Brovari közelében (korábbi felvétel)

Fotó: MTI/EPA

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi médiában közölte, hogy az orosz erők csak az utóbbi egy hétben mintegy nyolcszáz légibombával és több mint ötszáz drónnal támadták Ukrajnát.

Ukrajnában a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a leghidegebb tél várható a háború 2022 februári kezdete óta.

(MTI)