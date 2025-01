Brüsszelből szóltak vissza Szijjártó Péternek

Mint mondta, az infrastruktúra védelme tagállami felelősség, de az EU támogatja a tagországokat operatív, pénzügyi és információmegosztási eszközökkel. Hangsúlyozta, hogy az EU új technológiákba, például okos kábelekbe és műholdakba fektet be, és szoros együttműködést folytat a tagállamokkal, a magániparral és a NATO-val. Azt is kiemelte, hogy a legutóbbi incidensekre gyorsan reagáltak, azonban további lépések szükségesek a megelőzés és hatékony védekezés érdekében.

Kaja Kallas szerint arról is tárgyalnak, milyen további lépésekkel lehetne nyomást gyakorolni Moszkvára az ukrajnai háború befejezése érdekében Fotó: EU

Szó van a tanácskozáson a fehéroroszországi választásokról, a gázai tűzszünetről és az Egysült Államokkal való diplomáciai kapcsolatokról is.

Mint mondta, a georgiai helyzetről is tanácskoznak a külügyminiszterek, és várakozásai szerint hivatalos megállapodás születik a georgiai tisztviselők vízummentességének felfüggesztéséről.

„Figyelemmel kísérjük az új kormány tevékenységét, szorosan együttműködünk regionális és nemzetközi partnerekkel, és készen állunk az EU damaszkuszi missziójának újranyitására, hogy helyben is nyomon követhessük az eseményeket. Szíria jövője egyelőre instabil, de van remény” – tette hozzá.

A tanácskozás napirendjét ismertetve Kallas elmondta azt is: a külügyminiszterek várhatóan megegyeznek a szíriai szankciók enyhítéséről, amely lépésről lépésre történő megközelítést követ. Hangsúlyozta: ha Szíria megfelelő lépéseket tesz, az EU is kész a maga részéről intézkedni. Az enyhítés a legszükségesebb szankciókkal kezdődik, hogy elősegítsék az ország újjáépítését, miközben folyamatosan értékelik a haladást.

Az európai uniós tagállamok külügyminisztereinek hétfői tanácskozásán „arra számítok, hogy döntés születik az Oroszország elleni szankciók kiterjesztéséről, és arról is tárgyalunk, hogy milyen további lépésekkel lehetne nyomást gyakorolni Moszkvára az ukrajnai háború befejezése érdekében” – nyilatkozott Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő hétfőn Brüsszelben.

