December 12-én szavaz az EU a román és a bolgár Schengen-csatlakozásról

A mai napon fontos tárgyalások történtek, történnek Budapesten, Ausztria, Bulgária, Magyarország és Románia belügyminiszterei tárgyalnak a schengeni térség kiterjesztéséről Romániára és Bulgáriára – közölte.

Emlékeztetett arra, hogy jelenleg Magyarország adja az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. „Amikor legutóbb Bukarestben tárgyaltunk miniszterelnök úrral, akkor egyetértettünk abban, hogy a magyar elnökséget mindenképpen fel kell használni arra, hogy Románia schengeni övezethez való csatlakozásának folyamatát felgyorsítsuk” – idézte fel.

Hozzátette: a mostani helyzet igazságtalan Romániával szemben, amely az elmúlt évek során rengeteg erőfeszítést tett és már jó ideje minden feltételt maradéktalanul teljesített ahhoz, hogy a schengeni térség részévé váljon.

Orbán Viktor üdvözölte azt, hogy a pénteki budapesti belügyminiszteri tárgyalásokon az illegális migráción keresztüli megközelítést választották. Arról tárgyaltak ma itt a belügyminiszterek, hogy az illegális határátlépéseket jelentősen le kell csökkenteni, az illegális migráció elleni küzdelmet fokozni kell – fűzte hozzá.

Beszámolója szerint megállapították, hogy Románia és Bulgária egyaránt fantasztikus előrehaladást értek el ebben tekintetben, és a magyarok, az osztrákok, a románok és a bolgárok is egyetértettek: minden akadály elhárult, amely eddig lehetetlenné tette Románia schengeni övezethez történő csatlakozását.

A pénteki tárgyalásokon sikerült megállapodni abban, hogy mind a négy ország azon dolgozik, hogy január 1-jétől Románia ne csak a repülőtereken keresztül, hanem a szárazföldön is teljes jogú tagja legyen a schengeni térségnek – közölte.

Az erről szóló döntést, amelyhez az EU összes tagállamának belügyminisztere szükséges, december 12-én fogják meghozni Brüsszelben, ahol a magyar elnökség a mai budapesti tanácskozás alapján tesz előterjesztést – jelezte Orbán Viktor.

Várakozásai szerint Budapest arról lesz híres ebben a folyamatban, hogy itt voltak azok a tárgyalások, amelyek elhárították az utolsó akadályt is, és megnyitották az utat a formális döntések előtt.

Ha minden a tervek szerint halad, akkor január 1-jétől a magyar-román határon nem kell már megállni gépjárművel – jelentette ki, aláhúzva: ez „nagy pillanat lesz mindannyiunk életében”.

Orbán Viktor elmondta, Marcel Ciolacuval kétoldalú kérdésekről is tárgyaltak pénteken. Megjegyezte: 2008-ban járt utoljára román miniszterelnök Budapesten, ezért „időszerű volt, hogy ezt orvosoljuk”.

A két ország közötti gazdasági kapcsolatokat a magyar kormányfő fantasztikusnak nevezte, hiszen a kétoldalú kereskedelem volumenben és értékben is folyamatosan nő. Román kollégájával abban is megállapodtak, hogy az egymás országaiba történő beruházások ügyét is fontosnak tekintik, és tovább fogják támogatni, hogy Romániából termékek érkezzenek a magyar piacra, és Magyarországról is termékek érkezhessenek a román piacra – jegyezte meg.

Orbán Viktor kiemelte: a gazdasági együttműködés és a schengeni térséghez való kapcsolódás különösen fontos a határ menti térségben élő közösségek számára, amelyek igazságtalan és méltánytalan helyzetben vannak. A helyi közösségek végre úgy szervezhetik az egymással kapcsolataikat, ahogyan az élet természetes rendje ezt megkívánja – jelezte.

Elmondta azt is, hogy a schengeni csatlakozással egy időben azonnal több határkeresztező út is megnyílik, amelyek eddig csak hétvégenként voltak nyitva. Orbán Viktor köszönetet mondott az RMDSZ-nek a schengeni csatlakozásban végzett munkáért.

