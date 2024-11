Donald Trump kegyetlen csapatot állít össze – jönnek a tömeges deportálások?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Stephen Miller a törvényhozásért felelős helyettes vezető pozícióját kapja a kormányban, a rendkívül migrációellenes és keményvonalas politikus. Miller Trump egyik leghosszabb ideje szolgáló tanácsadója, már 2016-os elnökválasztási kampányában is jelen volt, és számos politikai döntésében központi szerepet játszott, különösen a bevándorlással kapcsolatban, beleértve Trump 2018-as lépését, amikor elrettentő programként több ezer bevándorló családot különválasztott. Miller segített Trump számos keményvonalas beszédének megalkotásában is, és gyakran volt e politikák nyilvános arca Trump első hivatali ideje alatt és kampányai során.

Az amerikai környezetvédelmi ügynökség élére szintén egy New York-i képviselő érkezik, Lee Zeldin 2022-ben sikertelenül indult a kormányzóságért – ez egyébként a hagyományosan sötétkék államban nem meglepő eredmény. Trump beszámolója szerint Zeldintől a majdani elnök azt várja, hogy

Trump azóta adminisztrációjának újabb alakjait fedte fel: Elise Stefanik, New York állam republikánus párti kongresszusi képviselője lesz az Egyesült Államok következő ENSZ-nagykövete. Elise Stefanik a kongresszus alsóházának egyik legmagasabb rangú republikánus tagja, a képviselőházi republikánus konferencia elnöke. Elkötelezett támogatója Donald Trump politikájának, és a nyilvánosság előtt számos alkalommal fejezte ki Izrael melletti kiállását.

Ahogy arról laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár részletesebben is írt , a republikánus elnök majdani adminisztrációjának egyik sarokkövének számító terület a bevándorlás és a migráció lesz: ennek felelőse Tom Homan, az amerikai bevándorlási hatóság korábbi megbízott igazgatója lesz.

