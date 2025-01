Durva: Rogán Antalt szankciós listára tették Amerikában

AZ SDN-listán azok a személyek, vállalatok és szervezetek szerepelnek, akiket az Egyesült Államok kormányzata különféle okokból pénzügyi és gazdasági szankciók alá helyezett. Rogán Antal már a kereshető adatbázisban is fellelhető:

A Telex szúrta ki , hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) frissítette a Különlegesen Kijelölt Állampolgárok és Blokkolt Személyek Listáját (SDN-lista) – a legfrissebb verzión Orbán Viktor Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető minisztere, Rogán Antal is szerepel.

