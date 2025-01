Egy merényletet használhat fel Donald Trump következő célpontja kijelölésére?

„Én kizártnak tartom, hogy Kuba nem fog felkerülni Trump térképére, és nem fog próbálni valamit tenni, hogy elmozdítsa ezt a helyzetet. Legyen szó bármilyen opcióról”

– fogalmazott Yaro Patrice külpolitikai szakértő a Klasszis Podcast legfrissebb, Donald Trump amerikai elnök első, eseménydús hetét elemző adásában. (Az alábbi videó a beszélgetés e részénél indul)

A szakértő szerint ugyanis a nagy port felvert, Kanadával, Grönlanddal és Panamával kapcsolatos igények, követelések és fenyegetések mellett Kubára is oda kellene figyelni, hiszen a korábban szovjet szövetséges, de jelenleg is Oroszországhoz és Kínához sok szállal kötődő szigetország „régóta szúrhatja” az Egyesült Államok szemét, és a jelen külpolitikai helyzetben elérkezettnek láthatja a pillanatot az új elnöki adminisztráció, hogy valamit tegyen is a kubai rezsim megbuktatásának érdekében.

Kapcsolódó cikk Módosíttatnák az alkotmányt Donald Trump miatt A még élő elnököket furmányosan zárnák ki a lehetőségből.

De mi lehet az ürügy erre, és akár katonai akció is elképzelhető? Yaro Patrice érdekes elméletet osztott meg.

„Én bármit el tudok képzelni, főképpen annak fényében, hogy most elméletileg a Kennedy-akták nyilvánosak lesznek. Egyes vélemények szerint Kubának volt köze a Kennedy-merénylethez, maradjunk ennyiben. És ha ezt tovább fűzzük, akkor ugye Trump erre bármit felhúzhat”

– mutatott rá a szakértő, hozzátéve persze, hogy „elég rossz ürügy” 61 év után erre hivatkozni, „de a trumpi világban semmi nem elképzelhetlen”.

„Nagyon új világ jött el, és olyan dolgok történhetnek meg, amikről nem is álmodtunk, hogy megtörténhetnek, akár pár évvel ezelőtt sem, úgyhogy nem zárok ki semmit. Csak azt akarom mondani, hogy Kuba ott lehet bizony Trump lapjai között, hogy valamit kezd vele”

– összegzett Yaro Patrice, aki azért arra is felhívta a figyelmet, hogy egy akár Grönlandon, akár Kubában végrehajtott amerikai katonai akció nagyon rossz üzenetet küldene a világ felé, és különösen nehézzé tenné például annak az amerikai álláspontnak a védelmét, hogy Kína viszont nem teheti meg ugyanezt mondjuk Tajvan esetében.