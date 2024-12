Hátborzongató részlet derült ki Putyin észak-koreai katonáiról

Az egészségügyi dolgozó ezután arról beszél, hogy a kórházi kórtermeket az észak-koreaiaknak adják át, és a sebesült oroszokat rosszabb körülmények közt kezelik. A nő arra is panaszkodott, hogy a sebesült észak-koreaiak nem beszélnek oroszul, az egészségügyi személyzet nem beszélhet velük angolul, így kénytelenek egy hibásan és torzítva fordító online fordítóra támaszkodni.

A lehallgatott telefonhívásban egy Moszkvai területen fekvő kórház ápolónője beszél a férjével, egyebek mellett arról is, hogy néhány nap alatt több mint 200 észak-koreai katona érkezett a kórházba. Így panaszkodott:

Az ukrán elnök szerint most először tényleg elkezdte bevetni az ukrán erők ellen Oroszország a kölcsönkatonákat.

