Kiderült, kivel találkozik csütörtökön Orbán Viktor

Walter Rosenkranz, az osztrák parlament új, szabadságpárti elnöke első külföldi hivatalos vendégként Orbán Viktort fogadja Bécsben – erősítette meg az osztrák törvényhozás a Kronen Zeitungnak. A HVG számolt be arról: a magyar miniszterelnök egy régóta tervezett vitarendezvény miatt utazik Bécsbe, de jövő csütörtökön a parlamentbe is hivatalos. A programban szerepel egy találkozó Herbert Kickllel, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökével is.

"Orbán személyében Rosenkranz most egy hozzá hasonlóan ellentmondásos vendéggel találkozik a parlamentben: a magyar miniszterelnök köztudottan hevesen EU-ellenes és közben Vlagyimir Putyin orosz elnök barátjának is számít" - idézi a HVG a Kronen Zeitung cikkét.

Az osztrák parlament épülete, előtte Pallasz Athéné szobrával Bécsben.

Fotó: Depositphotos

Ahogy arról beszámoltunk, szeptember végén az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) 28,8 százalékot szerezve nyerte az osztrák parlamenti választást. A második helyen Karl Nehammer kancellár konzervatív Osztrák Néppártja (ÖVP) végzett a szavazatok 26,3 százalékával. Az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) a voksok 21,1 százalékát tudhatja magáénak. Alexander van der Bellen osztrák államfő a néppárti Nehammert bízta meg kormányalakítással - a koalíciós megállapodás tető alá hozása azonban még hónapokig is eltarthat.