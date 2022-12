Különös karácsony: hogyan ünnepelnek az ukrán menekültek a háború árnyékában?

A 7 863 339 önmagában sem egy kicsi szám, úgy meg különösen nem, hogyha felismerjük, hogy ez az ENSZ menekültügyi szervezetének legfrissebb, december 20-ai adata arról, hogy összesen hány ukrán menekültet regisztráltak eddig Európában. A több mint 300 napja kirobbant orosz-ukrán háború tehát milliók életét forgatta fel, és miközben beköszönt a karácsony, az elmenekült ukránok jelentős része számára a hazatérés egészen egyszerűen nem opció, így a befogadó országokban készülnek az ünnepekre.

Marina Prilucka karácsonyi tervei meglehetősen visszafogottak: ahogy a közelmúltban más ünnepeket, ezt is az interneten keresztül ünnepli majd, hiszen a családja nagy része otthon van Ukrajnában. Már persze ha szülővárosának áramellátása helyreáll a sorozatos orosz támadások után. Prilucka története egyáltalán nem egyedi, bár sok ukrán menekült már hazatért, így is milliók számára ez egy furcsa karácsony lesz.

A nő kilenc hónapja érkezett Németországba két gyermekével, ugyanennyi idő telt el azóta, hogy utoljára látta férjét és szüleit. Eredetileg nem is akart elmenni, csupán az utolsó pillanatban, akkor, amikor az orosz csapatok már csak 80 kilométerre voltak a szülővárosától, döntött a távozás mellett.

Alig várom, hogy hazamehessek - mondta a CNBC-nek a németországi Bonnban lévő új otthonából a Zoom segítségével. A legutóbbi támadások előtt azt tervezte, hogy karácsonyra hazatér a gyermekeivel. Nagyszerű itt, és nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki segített nekünk. De nem, nincs olyan hely, mint az otthon – tette hozzá.

Sokaknak nincsen hová visszamenni

A fentebb már említett 7,8 milliós menekültszám a teljes ukrán lakosság egyötödének felel meg – döntő többségüket pedig az európai országok fogadták be, ahogy az az általunk készített grafikonon is látszik:

1,5 millió menekülttel együtt Lengyelországban kezdte újra Katjerina Zsuk is, a 27 éves drámaterapeuta 2014 óta a donbaszi háború elől menekülőkkel foglalkozott Mariupolban, idén azonban saját maga is arra kényszerült, hogy elhagyja otthonát.

Most már én is menekült vagyok. Menekültekkel dolgozom, és folytatom a munkámat, de most már én is menekült vagyok - mondta Zsuk, aki napokkal az orosz invázió után hagyta el a kikötővárost, és most a lengyelországi Varsóban segít más menekülteket.

Amellett, hogy pszichológiai támogatást és művészetterápiát nyújt az ideiglenes szállásokon elhelyezett nőknek és gyerekeknek, Zsuk feladatának része az is, hogy információkkal segítsen az érkezőknek eligazodni a fogadó országok menekültügyi rendszerében.

Lengyelországban az ukrán menekülteknek 18 hónapig van törvényes tartózkodási joguk, ezután lehetőségük van három évre szóló ideiglenes tartózkodási engedélyt kérni. A családok és bizonyos kiszolgáltatott csoportok számára pénzügyi támogatások is rendelkezésre állnak, Zsuk szerint azonban a gyorsan fogyatkozó lakhatási és munkalehetőségek mégis arra késztetik az ukránok egy részét, hogy fontolóra vegyék a hazatérést.

Talán 20 százalékuk már visszament, de a legtöbbeknek nincs hová visszamenniük - mondta azokról a menekültekről, akikkel dolgozik.

Jön a karácsony - így terveznek az ukrán menekültek. Fotó: Depositphotos

Különös karácsony december 25-én

A hazatérés mellett azonban az elmenekült ukránok idén karácsonykor új hagyományokat is alkotnak: a Közép- és Kelet-Európában élő menekültek közül sokan tervezik, hogy idén korán ünneplik a karácsonyt, és új nyelveken tanulnak énekeket, hogy a háborús félelmek ellenére is ünnepi hangulatot teremtsenek.

Az ukránok hagyományosan január 7-én ünneplik a karácsonyt az oroszokkal közösen, de az ország ortodox egyháza az elmúlt években fokozatosan eltávolodott Moszkvától, olyannyira, hogy miután Oroszország megszállta Ukrajnát, az egyház közölte, hogy a gyülekezetek mostantól december 25-én is ünnepelhetnek – amit sok ukrán el is fogadott.

A 48 éves Szvetlana Szafonova a Reutersnek elmondta, hogy amikor márciusban elmenekült Lvivből, nem gondolta volna, hogy a karácsonyt a férjétől és felnőtt lányától távol kell töltenie, aki az ukrán hadseregben szolgál.

December 25-én szeretnénk ünnepelni, egyrészt azért, hogy tiszteljük a bolgár hagyományokat, másrészt, hogy még egyszer megmutassuk, tényleg szakítunk az orosz szokásokkal

- mondta Szafonova, aki azt tervezi, hogy 9 éves fiával és unokahúga családjával hagyományos burgonyagombócot készít az ünnepekre.

A 45 éves Vaszil és a 36 éves Marina, akik két gyermekükkel márciusban menekültek el Kijev melletti falujukból, miután egy tüzérségi lövedék felrobbant a házuk közelében, most egy kétszobás prágai lakásban él. A család nem engedheti meg magának azt, hogy karácsonyfát állítson, mivel arra gyűjtenek, hogy ajándékokat küldjenek az Ukrajnában maradt rokonaiknak, így csak süteményeket készítettek, fenyőágakkal és fényekkel díszítve a falakat, miközben a gyerekeik csehül gyakorolják az énekeket, várva az idei furcsa karácsonyt.