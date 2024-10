A magyar Gripenek tovább köröznek Szlovákia egén

A közös védelmi képességek fejlesztése és a kölcsönös támogatás elengedhetetlen a stabilitás megőrzéséhez Közép-Európában - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, a Robert Kaliňák szlovák miniszterelnök-helyettessel folytatott kétoldalú tárgyalása után, Kecskeméten. Magyarország továbbra is elkötelezett a szomszédos ország légtérrendészeti feladataiban való részvétel mellett jelentetet az MTI.

A Gripen vadészgép Svédországban készül

Fotó: Depositphotos

A miniszter elmondta, hogy Magyarország már idén is közreműködik Szlovákia légtérrendészeti feladatainak ellátásában, és a Robert Kaliňák szlovák védelmi miniszter, valamint az általa Kecskeméten aláírt megállapodás értelmében 2025-ben is részt vesz a Magyar Légierő Szlovákia légterének védelmében. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: Magyarország ezzel a NATO és az Európai Unió egészének biztonságához is hozzájárul. A Magyar Légierő korábban több alkalommal hajtott végre feladatot a szlovák légtérben mind éles, mind gyakorló riasztás keretében.

A találkozón a magyar és szlovák miniszter kiemelte az ukrán-orosz háború mielőbbi lezárásának fontosságát, továbbá egyeztetést folytattak a NATO keretében megvalósuló együttműködésről, különös tekintettel a székesfehérvári Közép-európai Többnemzeti Hadosztály Parancsnokságra (Headquarters Multinational Division Centre – HQ MND-C), ahol mindkét ország katonái szolgálnak. Emellett tárgyaltak a kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről, így az országok fegyveres erői közötti közös hadgyakorlatok lehetőségéről is.

A balti országokban is

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, hogy NATO-kötelezettségeinknek eleget téve, a magyar Gripenek évek óta jelen vannak a szlovák, szlovén, valamint háromévente a balti államok légterében. 2025-ben negyedik alkalommal fogja a Magyar Légierő a balti légtérvédelmi feladatokat ellátni.