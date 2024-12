Megállapodtak: nem kell aggódni a Magyarországra tartó gáz miatt

„Mind a bolgár elnök, mind az energiaügyi miniszter megerősítette, hogy Bulgária továbbra is megbízható tranzitpartner marad” – tájékoztatott.

Sikerült megoldást találni az orosz Gazprombankot érintő új amerikai szankciók okozta problémákra, így Magyarország energiaellátása továbbra is stabil – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Szófiában.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!