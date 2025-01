Megint foglyokat cseréltek az oroszok és az ukránok

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Az orosz védelmi minisztérium is bejelentette, hogy 25 orosz katonát szállítottak el Ukrajnából, akiket először Fehéroroszországba küldenek, ahol pszichológiai és orvosi ellátásban részesülnek, és felveszik a kapcsolatot családjukkal.

Mariupol város és az Azovsztal acélgyár védői is vannak azon 25 fogoly között, akiket Oroszország szabadon engedett a kölcsönös fogolycsere keretében – írja a Politico Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentésére hivatkozva.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!