Hatott az ítélet: a migrációs paktum betartását ígérte a kormány

A magyar miniszterelnök egy, a Budapesten rendezett uniós informális csúcs közben tartott sajtótájékoztatón az uniós migrációs szabályok figyelmen kívül hagyására szólított fel, és október végén levelet is írt Ursula von der Leyennek, érvelve az igaza mellett és a pénzbírság ellen. Az Európai Bizottság több ízben cáfolta Orbán Viktornak azt az állítását, hogy a bírósági ítélet végrehajtása – amely a menedékkérők fogadására és jogaira vonatkozó magyar szabályozást meszelte el – megnyitná az utat az illegális migráció előtt.

A magyar kormány két tagja is ígéretet tett az EU bel- és migrációügyi biztosának arra, hogy összhangba fogják hozni a magyar szabályozást az Európai Unió Bíróságának ítéletével.

