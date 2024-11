Nem fogja kitalálni, ki lehet Donald Trump csodafegyvere

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Jared Kushner emellett az év elején csúnyán beletenyerelt az izraeli-palesztin konfliktusba is, és rendkívül meggondolatlanul „értékes vízparti ingatlanként” jellemezte a Gázai övezetet, a kifejezetten bunkó kijelentés pedig visszatetszést váltottak ki az arab világban. Kushner diplomáciai feladataival kapcsolatban a külső szemlélők arra figyelmeztettek, hogy egy hasonlóan félresikerült lépés a jövőben alááshatja majd a diplomáciai erőfeszítéseket és felszíthatja a feszültségeket.

Laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár reggeli cikkében arról írt, hoogy Donald Trump veje feltehetőleg nem hivatalos, de befolyásos szerepet fog játszani a kormány közel-keleti politikájában. Jared Kushner, aki Trump első adminisztrációja alatt kulcsfontosságú tárgyalófélként szolgált, mély kapcsolatokat ápol a régió kulcsfontosságú vezetőivel, például sms-viszonyban van a szaúd-arábiai koronaherceggel is.

