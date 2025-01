Ebből tanulhatna Orbán Viktor

Hogy milyen is a német gazdaság állapota, az messze túlmutat Németországon, amely a térségünk számos kisebb-nagyobb országa számára elsőrendűen fontos kereskedelmi partner, és ilyen a magyar eset is – írja a jegybank korábbi vezetője laptársunk, a szintén a Klasszis Média lapcsoporthoz tartozó Privátbankár oldalán.

A gazdaság eddig Olaf Scholz kancellárnak okozott gondokat, de most mást is választhatnak

Fotó: Depositphotos

Nálunk a német viszonyok megítélését erősen színezi, hogy a kormányoldal és közvéleményformáló köre szinte kipécézte Németországot, mintha gazdasági bajai okoznák a magyar gazdaság ütemvesztésé, és egyébként is különös odaadással taglalják a német gondokat – utal a magyar vonatkozásra a közgazdász. Nyilvánvaló a felelősségáthárítási szándék – állapítja meg. Különösen pikáns a német gazdaság visszahúzó hatására panaszkodni olyan kormányzat részéről, amely nagy anyagi erőforrásokkal támogatta e függés fennmaradását és megerősödését – teszi hozzá.

„Ám valójában lehetne tanulni a német esetből, amelynek a számunkra is sokatmondó vonatkozása a kockázatokkal kellően nem számoló külső energiafüggés kialakulása” – állítja Bod Péter Ákos

Véleménye szerint, ennek azonban történelmi előzményei vannak – ott is. A (nyugat-)német ipar négy évtizede állt rá az akkor még olcsó és megbízható orosz energiára. A nagy lendület Gorbacsov idején történt. Később, Jelcin, majd a korai Putyin éveiben a két gazdaság közötti nemzetközi szakosodás jól működött: az oroszoknak keményvalutára, az exportra termelő német iparnak energiára volt szüksége.

Azonban, – idézi fel a szerző – túlságosan is baráti lett a kapcsolat, amint azt a lengyel kormányzat azonnal, de idővel az amerikai is észrevételezte. Az energetikai „Ostpolitik” időszaka különös módon folytatódott az Ukrajnát ért első (2014-es, némileg kamuflált) orosz támadást követően is. Ez Angela Merkel tévedéseinek egyike (hogy most ne hozzuk ide az EU keleti peremvidékén kibontakozó autokrata folyamatok tolerálását).

Angela Merkel német kancellár jó viszonyt ápolt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Új helyzet

2022 februárja ebben teljesen új helyzetet teremtett. Mostanra már látszanak a német leválási erőfeszítés eredményei, de nehéz feladat maradt még mindig hátra. A német pártok közötti programeltérések mutatják, hogy ki milyen formában akarja megoldani az energiahelyzetet.

Nemcsak energiaellátási és árazási kérdésről van szó. A gazdaságszerkezeti feladat a nagyobb ügy: Németországnak (is) kisebb és modernebb ipari szektor kellene, továbbá gyors digitalizálás, az infrastruktúra fejlesztése – javasolja Bod Péter Ákos.

Kapcsolódó cikk Rossz híreket kapott a magyar kormány Németországból A tavalyi évben ismét csökkent a német GDP, és idén is csak kismértékű növekedés várható. Mindez rosszul érinti a magyar gazdaságot is.

Magyar szemmel nézve a feladatok nagyon ismerősek. Csakhogy a mi viszonyaink között még nagyobb a szakadék a mai valóság és a közeljövő követelményei között.