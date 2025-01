Oda az európai jólét? – aggasztó hírek érkeztek

Az Európai Bizottság várhatóan február végén nyújt be egy jelentős jogalkotási javaslatot a jelenlegi gazdasági kihívások kezelésére. A jelentés szerint az európai termelékenység – az egy óra munkával termelt hozzáadott érték – elmarad az Egyesült Államokétól, de jobb, mint az Egyesült Királyságé és Japáné.

A német dpa hírügynökség rendelkezésére bocsátott dokumentum szerint az Európai Bizottság egyértelmű gyengeségeket lát a gazdasági versenyképességben és a növekvő versenykényszer miatt egyre inkább az európai gazdaság fellendítésére összpontosít, számolt be az MTI.

