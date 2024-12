Orbán Viktorék menedékjogot adtak egy bűnözőként kerestetett politikusnak

Romanowski a jelenleg ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt vezette korábbi kormányban 2019-2023 között töltötte be az igazságügyminiszter-helyettesi tisztséget. Ebben a minőségében felügyelte az Igazságosság Alapot, amelynek célja segítségnyújtás volt a bűncselekmények áldozatainak. Tizenegy rendbeli bűncselekmény elkövetésével, ezen belül az állami vagyonban kárt okozó szervezett bűnözői csoportban való részvétellel gyanúsították meg az alap ügyében. A varsói körzeti bíróság európai elfogatóparancsot adott ki Marcin Romanowski ellen.

Tájékoztatása szerint a volt igazságügyi miniszterhelyettes esetében konkrét bizonyíték is van a tisztességes eljárás hiányára, hiszen idén nyáron annak ellenére tartóztatták le, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése tagjaként mentelmi jog illette meg. Csak azután bocsátották szabadon, hogy a közgyűlés elnöke hivatalosan tiltakozott a lengyel hatóságoknál – tette hozzá.

A tárcavezető ezzel megerősítette azokat a sajtóhíreket, hogy Romanowski, az előző varsói kabinet igazságügyi miniszterhelyetese Magyarországra érkezett és politikai menedékjogot kért a magyar államtól. Meg is kapta, a magyar és az uniós jogszabályokkal összhangban – jelentette ki a tárcavezető.

