Ororszország elzárta a gázcsapot

Az orosz gáz fennmaradó vásárlói, például Szlovákia és Ausztria már gondoskodtak alternatív szállításokról. Magyarország továbbra is kap orosz gázt a Gazpromtól, az délről, a Fekete-tenger medrében húzódó TurkStream gázvezetéken keresztül érkezik az országba. Az Ukrajnán keresztül történő szállítás leállítása egyedül Moldova számára lesz súlyos csapás.

A lépésre számítani lehetett már az elmúlt napokban. A Reuters szerint ez Moszkva egykor hatalmas befolyásának szinte teljes elvesztését jelenti az európai gázpiac felett – ídézte a hírógynökséget a 444.hu. A meglepetésszerű megállapodás esélyeit jelentősen csökkenti, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök december 26-án kijelentette: idén már nincs idő az Ukrajnán keresztül történő gáztranzitról szóló új megállapodás aláírására. Korábban Kijev is elutasította az új tranzitmegállapodásról szóló tárgyalásokat, amivel mintegy évi 800 millió dollárnyi, Moszkva által fizetett díjról mond le. A Gazprom viszont közel 5 milliárd dollárt veszít az Ukrajnán keresztül Európába irányuló gázeladásokból.

