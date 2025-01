„A férjét kínozzák, és ez a maga hibája!” – egy telefonhívás, ami mindent megváltoztat

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Az orosz kormány viszont a BBC-nek adott nyilatkozatában alaptalannak nevezte azokat az állításokat, melyek szerint a fogságba esett ukránok családtagjait használnák fel nyomásgyakorlásra. Oroszország szerint Ukrajna ugyanezeket a módszereket alkalmazza. Az orosz kormány azt is közölte a lappal, hogy „az ukrán harcosokkal humánusan bánik”, betartva a genfi egyezményt. Arra viszont nem tértek ki, hogy a „humánus” bánásmód pontosan mit takar.

A szervezet hozzátette: amennyiben a rokonok, hozzátartozók beleegyeznek a telefonálók által említett szabotázsakciókba vagy a kémkedésbe, az hazaárulásnak minősülhet, amiért életfogytiglani börtönbüntetés is járhat. Egy ukrán hírszerzéshez köthető forrás a lapnak ugyanakkor elmondta: egyelőre kevés hasonló esetről van tudomásuk.

A BBC riportjában megszólaltatta az Ukrán Biztonsági Szolgálatot is. Az SZBU úgy nyilatkozott, hogy

Amint arról korábban írtunk , Ukrajnában a fenyegetések minimalizálása érdekében 2024 szeptemberében betiltották a Telegram üzenetküldő alkalmazás telepítését és használatát a kormányzati tisztviselők, a katonai személyzet és a kritikus fontosságú dolgozók által használt hivatalos eszközökön. Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács azután jelentette be a korlátozásokat, miután a GUR katonai hírszerző ügynökség vezetője bizonyítékot mutatott be arról, hogy az orosz különleges szolgálatok képesek hozzáférni a platformhoz.

A riportból az is kiderül, hogy az SZBU-nak sikerült beazonosítania a telefonáló tartózkodási helyét: Oroszországban volt. Szvitlana az SZBU utasítására közölte hívójával, hogy megszakítja vele a kapcsolatot. Állítása szerint ekkor kezdődtek a fenyegetések. „Azt mondta, megölik a férjemet, és soha többé nem látom őt” – mondta, hozzátéve: napokig hívogatták. A telefonáló azt vágta a nő fejéhez, hogy „A férjét megkínozzák, és ez a maga hibája!”

„Menj el valamelyik vasúti csomóponthoz. Győződj meg róla, hogy a környéken nincsenek biztonsági kamerák. Viselj kalapot a biztonság kedvéért” – olvasható a hangfelvételről készült leirat részlete a BBC riportjában. A hang arra is utasította a nőt, állítsa át a mobiltelefonját, hogy adatait ne rögzíthessék a környékbeli mobiltelefon-tornyok. A felvételen elhangzik, hogy mi legyen a támadás célpontja, sőt, az is, hogy a végrehajtott akcióról fényképes bizonyítékot kell készítenie. Mindezért „cserébe” választhatott volna egy férjével folytatott telefonhívás vagy egy neki küldött csomag között – olvasható a BBC oldalán.

A nőnek azonban eszébe jutottak az utasítások, amelyeket az ukrán hatóságok adtak hasonló esetekre: próbáljon időt nyerni, közben pedig rögzítsen minden elhangzó információt. Szvitlana a hívásokat felvette, a beérkező üzenetekről pedig képernyőfotókat készített, amelyeket meg is mutatott a BBC munkatársainak. Mint mondta, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) elkezdett nyomozni, ezalatt ő az SZBU tanácsára úgy tett, mintha benne lenne egy helyi vasútvonal oroszok által tervezett felrobbantásában. Az egyik hívás alkalmával – amint az az általa rögzített hangfelvételen hallható – a Dmitrijként bemutatkozó férfi először tanácsokat adott neki a Molotov-koktél készítéséről, majd annak elhelyezésére utasította a nőt.

A fronton katonaorvosként dolgozó ukrán Dmitrijről a felesége már két éve nem kapott hírt, amikor megcsörrent a telefonja. Amint azt a BBC-nek elmesélte: a hívás a Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül egy ukrán számról érkezett. A vonal túlsó végén orosz akcentussal beszélő illető a férjeként mutatkozott be, majd közölte a nővel, hogyha hajlandó részt venni ukrán célpontok ellen irányuló támadásban, akkor a férjének jobb bánásmódban lehet része a börtönben. A hívó annak lehetőségét is felvillantotta, hogy együttműködés esetén a fogságban tartott férfi „idő előtt” szabadulhat. Szvitlana szerint a telefonáló négy lehetőséget kínált neki: felgyújt egy katonai sorozóirodát vagy egy katonai járművet, szabotálja az ukrajnai vasúti közlekedést, vagy felfedi a közelben található orosz drón- és rakétatámadásokat elhárító légvédelmi egységek helyét.

Megdöbbentő az a BBC oldalán megjelent riport, amelyben egy 42 éves ukrán nő részletesen elmeséli az otthonába látogató újságírónak, miként próbálta meg egy férfi rávenni, hogy orosz fogságban tartott férje szabadulásáért cserébe elárulja a hazáját. A Kijev vonzáskörzetében élő Szvitlana – akiről fotó is készült, vagyis arcát nyilvánosan is vállalja – rögtön a beszélgetés elején leszögezte: meg sem fordult a fejében, hogy hazaáruló legyen, azt ugyanis férje sosem bocsátaná meg neki.

