Oroszországban drasztikusabb lépésekre lesz szükség

A szakértők egy része úgy véli, hogy az ezzel gerjesztett áremelkedések ellen nem kellően hatásos eszköz a jegybanki kamatemelés. Habiullina bízik ebben az eszközben. Ezzel kapcsolatban jegyezte meg azonban, hogy durvább módszerek is jöhetnek. Az elemzők szerint az orosz gazdaság a stagfláció állapota felé közeleg.

Kedd délelőtt is már bő 8 százalékkal emelkedett az ár.

Kapcsolódó cikk Dörzsölheti Putyin a tenyerét? A rubel mélyponton, de a gázár megint az ég felé tart Kedd délelőtt is már bő 8 százalékkal emelkedett az ár.

Elvira Nabiullina, az orosz központi bank elnöke, akinek az elmúlt évtizedben nyújtott teljesítményét nyugati kollégái is elismerik, azt mondta, hogy a bank monetáris politikájában „drasztikusabb ntézkedésekre” lehet szükség, mivel az Ukrajnában dúló háború nyomán jóval a bank célértéke fölé gyorsult az infláció.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!