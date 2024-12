Putyin egy fura mondatot idézett Orbán Viktortól

Az orosz elnök elmondta, hogy nem utasította el a javaslatot, és indítványozta, hogy kérdeztessék meg a másik fél is, amely azonban mindezt kategorikusan elvetette.

Az orosz elnök a magyar miniszterelnök a napokban komoly felzúdulást keltő, Volodimir Zelenszkij által rendkívül élesen elutasított tűzszüneti javaslatára is reagált. Újságíróknak elmondta: Orbán Viktor magyar miniszterelnök nemrég karácsonyi tűzszünetet és fogolycserét javasolt Ukrajnában, amit én nem utasítottam el.

bárkivel tárgyalni fogunk, ha részt vesz választásokon és legitimitást kap, beleértve Zelenszkijt is. De most, ha Ukrajna valóban a békés rendezés útját akarja követni, akkor természetesen képes erre, megszervezheti Ukrajnán belül ezt a folyamatot, ahogy akarja, mi egyszerűen csak olyanokkal tudunk szerződést aláírni, akik legitimek.

