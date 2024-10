Szélsőjobbos fiatalnak adott munkát a magyar nagykövetség

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A lap megkereste a washingtoni magyar nagykövetséget és Taylor James Ragget is, de cikkünk megjelenéséig nem kaptak választ.

Taylor James Ragg legalább hét éve aktív az amerikai szélsőjobboldalon: részt vett a később erőszakba torkolló charlottesville-i tüntetésen, kocsmázott Richard Spencerrel, aki 2014-ben fajvédő konferenciát szervezett Budapestre, de a rendezvényt betiltották. Taylor James Ragg emellett egy szenátor mellett is gyakornokoskodott. Tavaly egy olyan amerikai CPAC-konferencián is ott volt, amelyen részt vett az Alapjogokért Központ két vezetője, Törcsi Péter és Ernyei Magor.

