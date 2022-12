Szijjártó Péter diplomáciai állással jutalmaz egy "ellenzéki" politikust

A Telex adta hírül, hogy Volner János, a Magyar Gárda egykori szóvivője, a Jobbik volt alelnöke, a Mi Hazánk egyik alapító tagja és parlamenti képviselője, az utóbbi években látványosan a kormánypártok "alá dolgozó" Volner János kinevezést kapott a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól.

Volner ugyanis külgazdasági attaséként fogja a magyar államot képviselni Szingapúrban.

"A Külügyminisztérium kapuja mindig nyitva állt azok előtt, akik készek a magyar nemzeti érdekért dolgozni, és ez a jövőben sem fog változni"

- erősítette meg a minisztérium szóvivője, Paczolay Máté az értesülést.

A kinevezés több szempontból is érdekes. Volnerről korábban még a kormány szócsöveként működő Origo írta meg, hogy egy oroszországi "kamuegyetemen" szerezte diplomáját, ráadásul úgy, hogy nyelvtudás hiányában szóbeli vizsgáit egy szinkrontolmács segítségével tette le.

Volner korábban rendszeresen élesen bírálta az Orbán-kormányt, magát a kormányfőt pedig "bunkó"-nak nevezte egy interjújában, azonban 2018 után egyre közelebb sodródott a kormánypártokhoz, a kormányközeli médiának is kedvelt megszólalója lett, valamint ő nyújtotta be a közös ellenzéki listás indulást "kötelezővé tevő" törvénymódosítási javaslatot 2020-ban, amely jelentősen befolyásolta a 2022-es választások eredményét is.

Kapcsolódó cikk Szijjártó Péter sem pihen, Triesztet Közép-Európa egyik legfontosabb kikötőjévé fejlesztené 2026-tól már akár magyar cégek is használhatják majd a trieszti kikötő magyar tulajdonú részét.

Volner ezután még megalapította a Huxit Pártot, így tehát személyében egy olyan politikus kapott diplomáciai kinevezést, aki nyíltan támogatja Magyarország kilépését az Európai Unióból. Azt nem tudjuk, hogy angol nyelvtudása magasabb szinten van-e, mint az orosz, mindenesetre remélhetőleg egy szinkrontolmács segítségével is képes lesz "a magyar nemzeti érdekekért dolgozni" Szingapúrban is.