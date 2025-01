Szijjártó Péternek fájhat a feje: megalázták a magyar külügyet

Az ünnepségen Donald Tusk lengyel miniszterelnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke is beszédet mondott. Lengyelország az elkövetkező hat hónapban látja el az EU soros elnökségét, amelyet minden tagállam rotációs alapon tölt be. Magyarország az elnökséget 2024 második felében vezette.

Kapcsolódó cikk Már Lengyelországban is áll a bál Orbán Viktorék döntése miatt A kormány szerint a lengyel hatóságok eljárása bizonyítja a tisztességes eljárás hiányát.

Lengyelország nem hívta meg Magyarország varsói nagykövetét, Íjgyártó Istvánt a pénteken tartott ünnepségre, amelyen hivatalosan is elindították Lengyelország soros EU-elnökségét – írja a Reuters . A lengyel kormány a hírügynökség szerint ezzel arra reagált, hogy Magyarország menedékjogot adott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek, akit hazájában közpénzek hűtlen kezelésésvel vádoltak meg. A lengyel uniós elnökségről korábbi cikkünkben írtunk:

