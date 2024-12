Újabb bomba robbanhat? Kemény kritikát kapott Magyarország az Európai Parlamentben

Salist kéz- és lábbilincsben vitték a tárgyalásra, ami heves tiltakozást váltott ki, az olasz kormány is megszólalt az ügyben. Egy másik személy, Gabriele Marchesi ügyében a milánói igazságügyi hatóság úgy döntött, hogy ideiglenesen nem adják ki Magyarországnak, mivel aggályosnak tartják az alapvető jogok betartását.

Vor 1 h begonnen: hier ist auch der Livestream: https://t.co/nxEtjgnSLn Eltern und Großeltern von Maja T., die in Ungarn in Isolationshaft festgehalten wird, sind unsere Gäste. Die Berichte über die Haftbedingungen sind echt schockierend. @schirdewan @OezlemADemirel @CaroRackete pic.twitter.com/KEPsyBCJRR

