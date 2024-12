Váratlan helyről kapott dicséretet a magyar kormány

Az államtitkár szerint az együttműködést a közeljövőben a gazdasági élet több területére is kiterjesztik. Szerinte „a Kongói Demokratikus Köztársaság Afrika szíve, és a magyar kormánynak a déli nyitás politikája keretében segíteni kívánjuk azt a dinamikusan növekvő gazdaságot, amely hatalmas potenciált jelent egész Európa számára”.

Guy Loando Mboyo ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a KDK minden külföldi forrás esetében biztosítja a finanszírozó országok számára a kiutalt összegek felhasználásának teljes átláthatóságát. Hozzátette, hogy a PPP-beruházások (public-private partnership) befogadására is nyitottak.

Hozzátette, hogy olyan további területeken is szeretnének együttműködni Magyarországgal, mint a közigazgatási módszertan továbbfejlesztése, a felsőoktatási ösztöndíjprogram, a kutatás-fejlesztés, az önálló területfejlesztési projektek kidolgozása és finanszírozása. Ezenkívül a környezetvédelemben, valamint a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos európai uniós különforrásokoz való hozzájutásban is számítanak a magyar segítségre.

Latorcai Csaba szerint a gazdaságban is együttműködhetünk Kongóval Fotó: MTI/Kovács Tamás

Kiemelte, hogy nagy hatással volt rá a magyar közigazgatásban működő egyablakos rendszer és az autóbuszon mozgó kormányablak, az autópálya-matrica- és útdíjrendszer működése, valamint a digitális ügyintézés gyorsasága. Azt mondta, hogy ők is szeretnék mielőbb elsajátítani és alkalmazni ezeket a megoldásokat, amelyek közül a digitális ügyintézés a KDK-ban is létezik már, de jelentős fejlesztésre szorul, mert egyelőre csak kevesen tudják használni.

