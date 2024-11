Végre erről is beszélt Volodimir Zelenszkij

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Az ukrán elnök beszédében köszönetet mondott az EU-nak a folyamatos támogatásért, és kijelentette, hogy Ukrajnának, egész Európának és partnereiknek Amerikában és szerte a világon sikerült nemcsak „megakadályozni, hogy Putyin elfoglalja Ukrajnát”, hanem sikerült megvédeni minden európai nemzet szabadságát is. „Putyin továbbra is kisebb, mint Európa egységes ereje. Arra kérem Önöket, hogy ezt ne felejtsék el, és ne felejtsék el, hogy Európa mennyi mindenre képes” — mondta az elnök az Európai Parlament jelentése szerint.

Kedden rendkívüli plenáris ülés keretében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet mondott az Európai Parlament képviselőinek az Ukrajna elleni orosz invázió ezredik napja alkalmából. Az elnök az ukrán parlamentben is beszélt.

