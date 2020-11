Magyar termékek vásárlásával munkahelyeket lehet megmenteni

Március végén indította el a Magyar Termék védjegyrendszert működtető Magyar Termék Nonprofit Kft. „Vedd a hazait! Védd a hazait!” címet viselő kampányát. Céljuk az volt, hogy a járványhelyzetre reagálva felhívják a figyelmet arra, mennyire fontos a magyar termékek és szolgáltatások választása és vásárlása, amelyekkel magyar munkahelyek ezreit lehet megőrizni – mondta Benedek Eszter, a Magyar Termék védjegyrendszert működtető nonprofit társaság ügyvezetője a kampány eddigi eredményeit ismertető tájékoztatón.

Mindezzel egy széles összefogást sikerült megvalósítani, olyannyira, hogy a "Vedd a hazait! Védd a hazait!" mostanra egyfajta mozgalommá nőtte ki magát. Ebben persze nem csupán a 170 védjegyhasználó partner vehetett rész. Lehetővé tették, hogy minden olyan vállalkozás, amely hazai terméket, szolgáltatást állít elő, részt vehessen a kezdeményezésükben. Ennek köszönhetően március óta csaknem 100 magyar vállalkozás csatlakozott a mozgalomhoz.

A részvétel egyik módját jelentette, ha a támogató magánszemélyek, szervezetek és cégek a Facebook-oldaluk profilképén beállították a #veddahazait képkeretet, vagy megosztották az erről szóló posztot. További pozitívum, hogy a kampány mellé üzletláncok is beálltak, így nem csak a közösségi médiában, de óriásplakátokon és az üzlettéri kommunikációban is láthatóvá vált a vásárlók számára a kezdeményezés üzenete.

Mindezeken túlmenően a kampányt egy jótékonysági lábbal is megsegítették. A védjegyhasználókkal együttműködve Hazai Pakk néven csomagokat állítottak össze, amelyeket 100 rászoruló családnak juttattak el a Magyar Szervátültetettek Szövetségén keresztül.

A Magyar Termék Nonprofit Kft. március óta egyébként a kampánynak köszönhetően 20 védjegyhasználói szerződést is kötött. Ez is azt mutatja, az érdeklődés kimagasló a cégek részéről. Benedek Eszter mint elmondta, rengeteg pozitív visszacsatolás érkezett, és mivel ennyire sikeres volt a fogadtatása az akciónak, már ősszel tudták, szeretnének ráerősíteni a kampányra. Így született meg a televíziós reklámkampány ötlete, amelyben most 20 cég vesz részt. A hétfőn indult televíziós reklámspotok hat héten keresztül, december közepéig futnak majd.

A reklámok mindegyike azt üzeni:

sok mindenben különbözünk ugyan, de egyben egyet értünk. Ha most vásárolunk hazai termékeket, azzal hazai munkahelyek ezreit védhetjük meg!

A tévékampány hat reklámfilmjének 19 féle változatban való leforgatása a szokásostól eltérő, izgalmas feladat volt, hiszen ebben az esetben nem egy ügyfelet szolgáltunk ki, hanem egyszerre húszat. Ilyen munka ritkán adódik egy ügynökség életében. A Magyar Termékkel és a 20 partnercéggel együtt dolgozva a szó szoros értelmében átélhettük a reklám üzenetét, miszerint ugyan sok mindenben különbözünk egymástól, de vannak dolgok, amiről ugyanazt gondoljuk – foglalta össze a mögöttük álló heteket Knapcsek Katalin, a kampány kreatív és kommunikációs feladatait teljeskörűen ellátó KNK PR & Média Kft. ügyvezetője.

A Riska tejet előállító Alföldi Tej Kft. például egymillió UHT-tejes dobozzal is részt vesz a programban. A Vedd a hazait logóval ellátott dobozokkal szintén arra kívánják felhívni a fogyasztók figyelmét, hogy magyar gazdaságból származó terméket vásároljanak. Dobrovoczky István, az Alföldi Tej Kft. kereskedelmi és marketing igazgatója úgy látja, a tejtermékeknél időről időre előfordul, hogy a külföldön felhalmozódott eladatlan árukészletek dömpingáron jelennek meg a hazai boltokban, ami súlyos károkat tud okozni a magyar cégeknek. Ezért is fontos az, hogy a hazai piacot akár világjárvány idején is biztonsággal ellátó hazai gyártókat és a mögöttük álló termelőket a fogyasztók folyamatosan támogassák vásárlásaikkal. Dobrovoczky István egyúttal elmondta azt is, úgy tapasztalják, a magyar vásárlókban nőtt a hazai termékek iránti elkötelezettség.

Biztonságot nyújtani a fogyasztóknak

A "Vedd a hazait! Védd a hazait!" akcióhoz szinte az elindulásakor csatlakozott az MCS Vágóhíd Zrt. Éder Tamás, a cég igazgatósági tagja felidézte, azért látták fontosnak a kampányban való részvételt, mert érezték, abban a sajátos légkörben, amikor is márciusban beköltözött a bizonytalanság a hétköznapokba, a fogyasztók felé jó, ha tudnak olyan üzenetet küldeni, ami biztonságot eredményez.

Mindenki emlékszik arra, tavasszal volt olyan időszak, amikor már a délutánra nem volt hús a boltokban, láthatóvá vált, potenciálisan ellátási gondok is lehetnek az üzletekben. Az akció rámutat arra is, hogy biztosan ne legyenek ilyen kritikus napok a jövőben, a magyar húsipar is működni tudjon. Nem beszélve arról, hogyha a vásárlók úgy döntenek, magyar termékeket vesznek le a polcokról, egyfajta szavazatot tesznek, támogatva egyben a termékek mögötti rendszert, a magyar értékesítési láncolatot, a beszállítókat, velük a magyar családokat.

Ha nem élelmiszerről van szó, nehezebb az ügy

A kezdeményezésben persze nem csak élelmiszeripari vállalatok vehetnek részt. A cégek között megtalálható például matrac- és tetőcserépgyártó magyar vállalkozás is.

Az akcióhoz olyan gyártó is társult, mint amilyen a tetőcserép-gyártó Terrán Tetőcserép Kft. Tóth Szabolcs, a cég regionális marketing igazgatója a tájékoztatón kifejtette, évek óta azt tapasztalják, hogy míg az élelmiszereknél jól azonosítható, hogyha egy termék magyar, az építőanyagoknál ez nem működött jól. Sokat küzdöttek azzal, hogy miként lehet ténylegesen a vásárlóknál egy döntésbefolyásoló tényező, hogy magyar építőanyagot vásároljanak. A "Vedd a hazait! Védd a hazait!" kampánynál viszont azt látták, jól megfogott üzenettel gyakorlatilag azt az információt lehet átadni, amelyet ők régóta kerestek. Tóth Szabolcs mint hozzátette, sok pozitív visszajelzést kaptak, láttatni tudták, hogy számtalan olyan magyar előállítású termék van a piacon, amelyek minőségben versenyképesek tudnak lenni.