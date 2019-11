Mintegy 400-an haltak meg közlekedési balesetben az év eleje óta

November 17-én emlékezünk a közúti balesetek áldozataira, akiknek száma évről évre meredeken emelkedik. Hiába a rendőrség által kiadott „vörös kód”, idén novemberig mintegy négyszázan veszítették életüket olyan közúti balesetekben, amelyek nagy része elkerülhető lett volna, ha a résztvevők betartják a közlekedésre vonatkozó szabályokat. A céges autók az autóforgalom jelentős részét teszik ki, hiszen Magyarország útjain naponta közel 50 000 flottakezelt cégautó közlekedik. A Mercarius Flottakezelő a biztonságos közlekedés szakértőjeként ad 5+1 tanácsot, amelyek betartásával megelőzhetővé válhatnak a közúti tragédiák.

Illusztráció. (MTI) Illusztráció. (MTI)

1. Vezessen előzékenyen az utakon!

A legnagyobb biztosítók szerint nem a gyorshajtás a balesetek leggyakoribb kiváltó oka, hanem az elsőbbségadás elmulasztása. Éppen ezért sose vezessünk rutinból, mindig éljünk együtt a forgalommal, így nem csak azt fogjuk észrevenni, ha elsőbbséget kell adnunk, hanem azt is, ha a forgalom akadályozása nélkül le tudunk mondani saját elsőbbségünkről. Fontos azonban, hogy ne akarjunk minden áron előzékenyek lenni, vegyük észre, ha ezzel gátoljuk a folyamatos forgalmat.

2. Lassan járjon, tovább ér!

Közhelynek tűnhet, azonban szintén dobogós helyezett a relatív és az abszolút gyorshajtás a biztosítók által közzétett leggyakoribb balesetet kiváltó okok listáján. A nem a fény- és útviszonyoknak megfelelő sebesség vagy a sebességhatárok teljes figyelmen kívül hagyása eddig hozzávetőlegesen 4000 karambol okozója volt idén. A rendőrség szakértőinek véleménye szerint bizonyítható az összefüggés a sebességnövekedés és a baleseti kockázatnövekedés között. A biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele – különösen a téli időszakban – a jól megválasztott tempó.

3. Tartson nagyobb követési távolságot!

Még jól megválasztott sebesség mellett is történhetnek olyan váratlan helyzetek, amelyeknél csak tizedmásodpercek állnak rendelkezésünkre, hogy megfelelő döntést hozzunk. Ilyen lehet például, amikor egy állat váratlanul átszalad az előttünk haladó jármű előtt, és vészfékeznünk kell. A baleset elkerülésének esélyeit jelentősen növeli, ha odafigyelünk arra, hogy a korábban megszokottnál nagyobb követési távolságot tartsunk. Azt se feledjük, hogy a ráfutásos ütközéseknél automatikusan a hátulról érkező számít vétkes félnek, és ilyenkor az esetlegesen okozott személyi sérülés felelőssége mellett az okozott kár is a mi biztosításunkat fogja terhelni.

4. Tekintsen egyenrangú félként a forgalom minden résztvevőjére!

A baleseteknek szintén gyakori kiváltó oka, hogy a résztvevők nem tekintenek egyenrangú félként egymásra, ezek közül is kiemelkedő a gyalogosgázolások száma. Bár a KSH adatai szerint idén júniusig 194-gyel kevesebb gyalogost ütöttek el, mint tavaly ugyanebben az időszakban, ennek ellenére is magas a gázolások előfordulási aránya. A gyalogosok mellett gyakoriak a bicikliseket, motorosokat érintő karambolok is. Senki nem indul úgy útnak, hogy ne szeretne hazaérni, ezért – használt közlekedési eszköztől függetlenül – tekintsünk mindenkire a forgalom egyenrangú résztvevőjeként, és ne nehezítsük meg egymás számára a haladást.

5. Ne vállaljon felesleges kockázatot!

A nem körültekintően végrehajtott manőverek is gyakran vezetnek veszélyes közúti balesetekhez. A modern autók vezetéstámogató rendszerei ilyen esetben hasznosnak bizonyulhatnak, azonban fontos, hogy ne hagyatkozzunk kizárólag ezekre, még akkor sem, ha régóta használjuk és jól ismerjük járművünket, emellett pedig ne vállalkozzunk olyan manőverre, amit nem tudunk biztonságosan kivitelezni.

+1. Soha ne vezessen ittasan!

Szerencsére a biztosítók által publikált lista dobogójára nem fért fel az ittas vezetés, azonban így is gyakoriak az alkoholos befolyás következtében okozott halálos kimenetelű balesetek. Az ünnepek alatt gyakrabban adódhat alkalom alkohol fogyasztására, éppen ezért fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ne üljünk volán mögé ittas állapotban. Kis mennyiségű alkohol fogyasztásakor is jelentős mértékben romlanak a reflexek, és nem tudunk megfelelően reagálni egy hirtelen adódó vészhelyzetre.