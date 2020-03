Orbán: húsbavágó döntéseket hoztunk a gazdaság védelmére

Húsbavágó döntések születtek a kormányülésen - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. A kormány mai ülésén gazdasági kérdésekkel foglalkozott, hiszen eljött az ideje, hogy a járványügyi és egészségügyi kérdések mellett gazdasági döntéseket hozzanak. A járvány már nemcsak az emberek egészségét veszélyezteti, hanem a munkahelyeket is.

Ezek csak az első lépések, a következő napokban folyamatosan várhatóak intézkedések ezen a területen is - mondta a miniszterelnök.

Az alábbi döntésektől azt várják, hogy meg tudják védeni a munkahelyeket:

1) A magánszemélyek és a vállalkozások mai napig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztik.

2) A rövid lejáratú vállalkozási hitelek június 30-ig meghosszabbításra kerülnek.

3) A holnaptól felvett új fogyasztási hitelek THM-jét a jegybanki alapkamat plusz 5 százalékban maximalizálják.

4) A gazdaság néhány szektora már most súlyos gondokkal küzd: turizmus, vendéglátás, szórakoztatóipar és a sport, a kulturális szolgáltatások és a személyszállítás, vagyis a taxisok munkája is. Ezekben a szektorokban a munkáltatók járulékfizetési kötelezettségét elengedjük, a munkavállalók járulékát jelentősen csökkentik, nem kell nyugdíjjárulékot fizetni és az egészségbiztosítási járulék is a törvényi minimumra csökken június 30-ig. És nem kell turisztikai fejlesztési hozzájárulást sem fizetni az érintetteknek.

A KATA szerint adózó taxisok fizetési kötelezettségét június 30-ig elengedik, helyiségbérleti díjakat nem lehet emelni ebben az időszakban és a szerződéseket sem lehet felmondani.

5) A munkavállalási szabályokat rugalmasabbá teszik.

A vonatkozó rendelet ma jelenik meg, a részletszabályokat pedig holnap fogják ismertetni.