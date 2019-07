2020-tól a magyar iskolákban is taníthatják a lézervágást

Meg a robotikát, a 3D-s tervezést és nyomtatást, az elektronikai programozást vagy éppen a digitális varrást. Mindez digitális kultúra néven kerülhet be a tantervbe.

Digitális kultúra néven várhatóan új tantárgy is bekerül angolszász mintára a hazai köznevelés repertoárjába - tudta meg a Magyar Nemzet a megújuló Nemzeti alaptanterv szakmai előkészítésében részt vevő Major Gábortól.

A napilap szerdai számában megjelent cikk szerint az alkotópedagógiai tananyagok fejlesztésével foglalkozó Makerspace.hu ügyvezetője azt mondja, a szakképzésben is hangsúlyos szerephez fog jutni a digitális alkotás: uniós forrásból országszerte 60 alkotóműhelyben gyakorolhatják majd a diákok például a lézervágást, robotikát, 3D-s tervezést és nyomtatást, elektronikai programozást vagy éppen digitális varrást.

A Makerspace.hu tananyagait mérnökökkel együttműködve a pedagógusok fejlesztik, és a cég saját táboraiban, szakkörein tesztelik, finomítják őket. A tizenöt különböző tematikájú (például Jövő városa, Szuperhősök, Mesterséges intelligencia) pedagógiai csomagból három készült el angol és magyar nyelven, amelyek mindegyike tartalmazza a tanári kézikönyveket, munkafüzeteket, digitális segédanyagokat és az alkotómunkához szükséges alapanyagokat.

Major Gábor elmondta, hogy az első megrendelőik magán- és egyházi fenntartású iskolákból érkeztek, de bízik benne, hogy rövidesen az állami köznevelési és szakképzési intézményekben is tudnak mintaprogramokat indítani, bár tény, hogy egyelőre inkább szakköröket, táborokat, tanórákon kívüli foglalkozásokat tudnak támogatni. Ez remélhetőleg hamarosan változni fog, mert a 2020-ban bevezetendő új Nemzeti alaptantervben angolszász mintára várhatóan meg fog jelenni a Digitális kultúra nevű új tantárgy, tananyagaik pedig tökéletesen illeszkednek ehhez a koncepcióhoz - hangsúlyozta az ügyvezető.

Egy ideje tervben van egyébként az is, hogy a pénzügyi ismereteket is bevezetik a hazai oktatásba, mert a lakosság ennek kapcsán nem nagyon van képben. Ez a terület viszont lehet, hogy nem önálló tantárgyként kerülne be a tantervbe - ez esetben a diákok több tanórán tanulhatnának ilyen ismereteket.

(via MTI)