213 áldozatot követelt tegnap a koronavírus Magyarországon

6849 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 168 728 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 213 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 36 048 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 948 385 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 184 295 fő.

7206 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 607-en vannak lélegeztetőgépen. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 24 órában nagyot csökkent a kórházban ápoltak száma, 362-vel lettek kevesebben.

A beoltottak száma 6 166 840 fő, közülük 5 874 429 fő már a második oltását is megkapta, 2 824 464 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. Az elsőt viszont tegnap is csak 4082-en adatták be.

Az Oltási akcióban már összesen 1 millió 212 ezren vettek fel oltást, közülük 990 ezren már a megerősítő harmadik oltást vették fel és 142 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását.