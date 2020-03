480 ezer dolgozónak adott könnyítést most az Orbán-kormány

A koronavírus-járvány gazdasági hatásait ellensúlyozó intézkedéseket jelentett be szerdán délután Orbán Viktor miniszterelnök. A nem éppen zökkenőmentes bejelentés során első körben 5 intézkedést jelentett be. Ezek közül az egyik a már most is súlyos gondokkal küzdő szektorok munkahelyeinek védelmére irányul, így tehát

a vendéglátás,

a turizmus,

a szórakoztatóipar,

a sport

és a kulturális szolgáltatások.

Ezen ágazatok munkáltatói mentesülnek a járulékfizetési kötelezettségek alól, a munkavállalóknak pedig nem kell nyugdíjbiztosítási járulékot fizetni, az egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettséget pedig a törvényi minimumra csökkentik.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a munkaadók mentesülnek

a 17,5 százalékos szociális hozzájárulási adó

és a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás megfizetése alól.

A két kötelezettség kulcsa egyébként sok esetben alacsonyabb lehet ennél, a szabályok alapján ugyanis, ha munkaerőpiacra lépő fiatalt, három vagy több gyermekes anyát, megváltozott munkaképességűt, szakképzettséget nem igénylő munkakörben vagy volt közfoglalkoztatottat foglalkoztatnak, a szociális hozzájárulási adóból különböző mértékű kedvezményeket érvényesíthettek.

Mindenesetre ha nem a fenti csoportokba tartozó dolgozóról van szó, akkor a munkaadó a bruttó bérre vetítve 19 százaléknyi tehertől mentesül az intézkedés nyomán.

Ez egy bruttó 250 ezer forintos fizetésnél havi 47 500 forint könnyítést jelent.

Ugyanezen, a munkáját bruttó 250 ezer forintért végző dolgozó

mentesül a 10 százalékos nyugdíjjárulék megfizetése alól,

egészségbiztosítási járulékként a 7 százalék (vagyis 17 500 forint) helyett havi 7710 forintot kell fizetni.

A dolgozó így havi 34 790 forintos könnyítést kapott a mostani intézkedéssel.

Mintegy 480 ezer ember érintett

A Magyar Turisztikai Ügynökség elmúlt hetekben közölt adatai szerint a turizmus ágazatában mintegy 400 ezer ember dolgozik, illetve a KSH adatai szerint a szórakoztatóipart, sportot, kulturális szolgáltatásokat magába foglaló művészetek, szórakoztatás, szabadidő ágazatában pedig 80 ezren.