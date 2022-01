3,1 millió dollárba kerülhet Djokovics oltásellenessége

Köztudott, hogy a szerb teniszező nem hajlandó beoltatni magát, s most úgy tűnik, ennek issza meg a levét azzal, hogy Ausztrália eddig soha nem látott diplomáciai lépéssel utasította vissza a teniszsztár részvételét az Australia Open-en. Ezzel új szintre kerültek a koronavírus okozta politikai feszültségek, amelyek az eltérő járványügyi szabályai miatt feszülnek az országok között.

Djokovicsnak nem ez az első „esete” a koronavírussal, tavaly nyáron sok kritika érte őt és családját, hogy részt vett a horvátországi Adria Tour-on, majd pozitív tesztet produkáltak. Már akkor úgy fogalmazott, hogy boszorkányüldözés, amit a sajtó tett vele akkor, amikor felelőtlennek titulálta őt.

Nincs oka mosolyogni. Fotó: Depositphotos Nincs oka mosolyogni. Fotó: Depositphotos

Djoko tehát híresen oltásellenes, és most már maga a szerb elnök vádolja „rossz bánásmóddal” Ausztráliát, mert tegnap megtagadták a teniszsztár belépését az országba, miután Melbourne-ben egy olyan orvosi véleménnyel landolt, ami elvileg felmentette volna őt a koronavírus elleni védőoltás szabályai alól. Azonban a melbourne-i repülőtéren a hatóságok több órára feltartóztatták, majd törölték a vízumát. Az ausztrál határőrség szerint nem megfelelő az oltás mentesítésére való bizonyíték, ezért a játékos most bíróság elé viszi az ügyet - írja a The Guardian.

Aleksandar Vučić szerb elnök országa támogatását ajánlotta fel a teniszezőnek.

„Mondtam neki, hogy egész Szerbia vele van, és mindent megteszünk azért, hogy a világ legjobb teniszezőjének zaklatása véget érjen” – fogalmazott közleményében.

Vučić behívatta Ausztrália belgrádi nagykövetét, és követelte, hogy azonnal engedjék szabadon Djokovicsot a versenyre. Scott Morrison ausztrál miniszterelnök azonban elutasította a zaklatással kapcsolatos kérést.

„Ausztráliának olyan szuverén határai és egyértelmű szabályai vannak, amelyek nem olyan diszkriminatívak, mint egyéb más országé. A meghozott döntés mindössze Ausztrália igazságos és ésszerű határvédelméről és annak alkalmazásáról szól. Az orvosi felmentést nem találtuk elégségesnek.”

Még decemberben a Tennis Australia közzétette a melbourne-i grand Slam-re vonatkozó Covid-oltási szabályzatát, amely rögzítette, hogy az orvosi felmentést kérő játékosok 14 napos karantén nélkül léphetnek be Victoria területére. Djokovics, aki ellenzi az oltást, azt mondta, hogy ő megkapta a felmentést, bár, hogy milyet, arról nem esett szó. Nyilvánvaló, hogy a regnáló Australian Open bajnok egy korábbi Covid-fertőzésre hivatkozott a versenyzés alóli felmentéskor, de ezt Ausztrália kormánya nem ismeri el.

Az ausztrálokat bosszantja Djokovics

A Tennis Australia vezetője, Craig Tiley elmondta, hogy a mentesítési kérelmeket azonosították és szigorúan elbírálták, és csak néhány játékos és hivatalos személy kapott mentességet a 26 kérelemből. Az első ilyen jóváhagyás még a teniszcsillag leszállása előtt közfelháborodást váltott ki, vízumának törlése pedig csak fokozta a dühét.

Djokovic édesapja, Srdjan az orosz médiának úgy nyilatkozott, hogy fel van háborodva a fiával való bánásmód miatt.

„Ma este börtönbe zárhatják, holnap pedig láncra verhetik? Az igazság az, hogy Novak olyan, mint a víz, amely a saját útján megy. Novak az új világ Spartacusa, amely nem tűri az igazságtalanságot, a gyarmatosítást és a képmutatást.”

Tennys Sandgren amerikai játékos, az Australian Open negyeddöntőse 2018-ban és 2020-ban azt mondta, Ausztrália nem érdemelte meg, hogy Grand Slam-versenyt rendezzen.

„Csak a tisztánlátás kedvéért: két külön orvosi bizottság hagyta jóvá a felmentését. A politikusok mégsem fogadják el” – mondta Sandgren, aki szintén úgy döntött, hogy nem akar védőoltást, és nem is vesz részt a tornán.

Lehet, hogy most nem ő fogja leütni a labdát. Fotó: Depositphotos Lehet, hogy most nem ő fogja leütni a labdát. Fotó: Depositphotos

Renae Stubbs, a Doubles World No1 és az ESPN korábbi műsorvezetője tovább megy, szerinte ez a helyzet egy hatalmas „sz..”.

„Azt hiszem, Scott Morrison ausztrál miniszterelnök azért provokálta ki ezt a pillanatot, mert az ausztrál közvéleményt bosszantja Djoker” – nyilatkozta az Instagramon.

Morrison ma megerősítette, hogy Djokovic vízumát törölték, és kijelentette, hogy „a szabály az szabály”. Dícsérte a szövetségi Covid-politikát, mert az ilyen döntések az államok kormányaira tartoznak.

"Kritikus fontosságú az erős határpolitikánk, ahol a világon az egyik legalacsonyabb a koronavírus okozta halálozási arány, ezért továbbra is éberek vagyunk" - mondta.

Mi állhat az orvosi felmentésben?

Az ausztrál teniszlegenda, Rod Laver korábban azt mondta a Herald Sun újságnak, hogy Djokovicnak nyilvánosságra kell hoznia az orvosoktól kapott felmentését.

A világelső Ashleigh Barty szerint nehéz volt az ausztráloknak is a járvány idején, de nem érdekli Novak kórtörténete, ugyanakkor megérti, hogy most Djokovics csalódott.

A 17 éves indiai teniszező, Aman Dahiya edzője, akitől korábban az Australian Open juniorbajnokságán való részvételt tagadták meg, szintén kettős mércével vádolta meg az ausztrálokat és a teniszhatóságot Djokovics engedélyének korai jóváhagyása miatt. Dahiyát ugyanis egyből kitiltották, mert nem volt beoltva, mivel India még nem engedélyezte, hogy 18 év alattiak kapjanak védőoltást. Aman Dahiya edzője szerint Djokovics különleges bánásmódban részesülhet a pályán (például a centerpálya elsőbbségét illetően), de a részvételi kritériumoknak mindenkinél azonosnak kell lennie.

Csütörtök reggeli hírek szerint Djokovicsot egy karanténszállodába vitték lehetséges kitoloncolása előtt, de ügyvédjei bírósági eljárást indítottak a végzés miatt. Az ausztrál szövetségi körzetbíróság azonnali meghallgatásán azt javasolták, hogy jövő héten hétfőn teljes tárgyalásra kerüljön sor, és szóba került az is, hogy Djokovicsot át lehet-e költöztetni egy teniszpályás szállodába, hogy addig is gyakorolhasson.