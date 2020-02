3,5 milliárdot ad pluszba a kormány vasútfejlesztésre

A szerdai Magyar Közlönyben megjelent rövidke kormányhatározat plusz 3,5 milliárd forinttal növeli egy korábbi határozattal felpántlikázott, vasútfejlesztésre szánt 35 milliárdos forrást. Így 2021-ben már 38,5 milliárd forintot lehet elkölteni a magyarországi vasútfejlesztésekre.

Az eredeti kormányhatározatból - mely még 2018. márciusában jelent meg - kiderül, hogy ez a vasútfejlesztés lényegében a nagyívű, országokon is átívelő vasúti projekteket takarja. Igaz, akkor még csak a 2019-2020-as évek forrásait rögzítették és a projektek száma is kevesebb volt. Pár hónappal később, 2018. novemberében aztán módosítot a kormány, a projektek is bővültek, így már magába foglalja:

a Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége elővárosi közlekedésének fejlesztését,

a Budapest-Kolozsvár,

újként került be a Budapest-Varsó nagysebességű vasútvonal fejlesztése,

valamint a Közép-Duna menti térségben tervezett országos és helyi közúti, valamint vasúti felújítások és fejlesztések (például a Székesfehérvár-Pusztaszabolcs vonal, vagy a Pusztaszabolcs-Dunaújváros-Mezőfalva-Paks útvonal).

Ehhez a teljes projekthez a 2021-es évre akkor 34,3 milliárd forintban határozták meg a kötelezettségvállalás felső határát. Ezt a keretösszeget 2019. december 20-án egy módosítással emelték 35 milliárd forintra, amihez most, két hónappal később hozzácsaptak még 3,5 milliárd forintot.

Mint az a lista alapján is kirajzolódik, nagy fejlesztésekhez rendelt most pluszforrást a kormány, melyek indokoltsága és létjogosultsága, valamint megtérülése is gyakran véleményes volt az elmúlt időszakban. Az első projekt Lázár János városához, Hódmezővásárhelyhez kötődő tram-train beruházáshoz kapcsolódó projekt, a nagysebességű vasútvonalak fejlesztésénél pedig a megtérülés képezte gyakran kritika tárgyát. Kezdetekben az első két projektre mintegy 17 milliárd forintos teljes forrást rendelt a kormány, vagyis nagyjából a 38,5 milliárd forintos összeg fele már a később bekerült beruházások forrása.

Pedig ezeknek a forrásoknak a nagysebességű vonalak helyett bőven lenne máshol is helye, példaként említhetjük a Debrecen-Mátészalka vasútvonalat, ahol a pálya kritikán aluli minősége, a vasúti kocsik elvaultsága és kényelmetlensége okoz fejfájást az évi több mint 800 ezer utazónak. Ezen a szakaszon ráadásul csak apróbb felújítások várhatók a következő években.