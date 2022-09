370 forint lehet az euró, ha megkaphatjuk az EU-pénzeket? Klasszis podcast

Hónapról hónapra sokkoló inflációs számokat mond be a Magyar Nemzeti Bank (MNB), pontosabban annak monetáris politikáért felelős alelnöke azt követően, hogy a jegybank megemeli a kamatot, éppen annak érdekében, hogy fékezze a fogyasztóiár-index növekedését. Az e heti, 100 bázispontos kamatemelést követően Virág Barnabás azt helyezte kilátásba, hogy az éves infláció augusztusban már 15-16 százalék lehetett, szemben a júliusi 13,7 százalékkal. Hasonlóan magas szintre utoljára közel negyedszázada volt példa.

Hogy mennyire jött be az MNB alelnökének a prognózisa, az jövő csütörtökön, szeptember 8-án derül ki, akkor hozza nyilvánosságra a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos augusztusi inflációs adatot. De vajon meddig mehet fel az infláció, hol lehet a csúcs? Merthogy azt, hogy az augusztusinál is magasabb lehet még az idén a pénzromlás, nemcsak a piaci elemzők, szakértők, közgazdászok, hanem maga Virág is elismert. Mennyire hathat erre, ha az eddig már többször meghosszabbított, most október 1-jéig érvényes - igaz, már csak a magyar forgalmi engedéllyel rendelkező géprjáműveket üzemeltetőkre - üzemanyagár-stopot eltörli a kormány, akár egy lépésben, akár fokozatosan?

S mi lesz az ugyancsak október 1-jéig szóló élelmiszerár-stoppal? Amelynek talán kisebb a jelentősége, lévén, hogy ezek olyan termékekre vonatkoznak, amelyeket direktben kevésbé fogyasztunk, ilyen például a kristálycukor. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy míg az üzemanyag-forgalmazó nem tudja áthárítani azokat a terheiket, amelyek abból fakadnak, hogy a jóval magasabb piaci beszerzési árakat kapnak a termékeikért, addig az élelmiszereket értékesítőknek erre van lehetőségük.

Az infláció szempontjából az is lényeges kérdés, hogy a most az átlagfogyasztók számára bestopolt lakossági gázárt elengedi-e a kormány.

Az pedig túlzás nélkül az egész magyar gazdaság számára létfontosságú, mi lesz a Magyarországot megillető EU-pénzekkel, amelyek mértéke az éves GDP 3-4 százalékát elérheti, aminek hiánya emiatt a nullára viheti a gazdasági növekedést, vagy akár recessziót is előidézhet. Ami a forint árfolyamát csak még inkább nyomás alá helyezheti. Ez persze fordítva is igaz, vagyis a Brüsszellel való megállapodás minden bizonnyal a hazai fizetőeszköz erősödését válthatja ki. Esetleg még az elmúlt évek lassú, de biztos forintgyengülési trendje is megtörhet?

Klasszis podcastunkban ezekre a kérdésekre kerestük a választ Trippon Mariannal, a CIB Bank vezető elemzőjével.

A beszélgetést itt hallgathatja meg:

A beszélgetést augusztus 31-én, szerdán rögzítettük.

