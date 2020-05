400 ezres átlagbérrel fordultunk rá a járványra

Egyfajta lélektani szintet lépett át a kereseti statisztika márciusban, a vállalkozásoknál regisztrált átlagos bruttó bér meghaladta a 400 ezer forintot is.

Az első negyedévet tekintve idén továbbra is a pénzügyi és biztosítási tevékenység ágazatában lehet a legmagasabb bérre szert tenni, átlagosan bruttó 682 300 forintra. A legalacsonyabb átlag pedig a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén jellemző, bruttó 250 200 forint.

Bár márciusban már hazánkban megjelent a járvány és komoly gazdasági hatásai is megmutatkoztak, a kereseti statisztikában ez nem tükröződik. Igaz, a bérek visszavágásáról szóló döntések már márciusban megszülethettek, a gyakorlatban elsőként áprilisban érezhették ezt meg a dolgozók. Így az egy hónap múlva megjelenő statisztika minden bizonnyal ennél sokkal rosszabb számokról árulkodik majd.

