600 milliárd forintra büntetheti az országot az EU a rendszerszintű szabálytalanságok és a korrupció miatt

5-600 milliárd forint közötti összegre büntetheti az Európai Unió Magyarországot hét tematikus operatív program esetében feltárt rendszerszintű szabálytalanságok és a korrupció miatt, írja blogbejegyzésében Jávor Benedek, a Párbeszéd képviselője.

Jávor az Európai Bizottság 2018-as költségvetési zárszámadásának keretében a Költségvetési ellenőrző bizottság számára készült kérdőív adatai alapján teszi megállapítását. Nemrég a 24.hu írta meg, hogy a magyar kormány legalább 300 milliárd forintos büntetést vállalt be a 2014-2020 közötti időszak uniós pénzfelhasználását övező korrupciógyanús ügyek miatt annak érdekében, hogy a felfüggesztett uniós kifizetések újra meginduljanak és az ország hozzájusson az EU-s támogatásokhoz.

Az EB-dokumentum szerint még ennél is súlyosabb büntetésre számíthatunk. Jávor írása szerint a legrosszabb forgatókönyvnek feltételezett 500 milliárd forintnál is nagyobb lehet az a pénzügyi korrekció, büntetés, amelyet a Bizottság kiszabott. Mint írja, az uniós testület mind a hét tematikus operatív programnál feltárt rendszerszintű, a közbeszerzéseket érintő szabálytalanságokat, és olyan sok korrupt projektet találtak, hogy az egyesével, projekt alapon kiszabott büntetések helyett az összes operatív programra alkalmazott 10 százalékos általánybüntetést javasolták.

A hét operatív program a következő:

Összességében 7480,2 milliárd forintról van szó Jávor szerint. Az uniós pénzek lehívásánál már nagyjából 75 százaléknál jár az odaítélt és leszerződött támogatások aránya, a büntetést pedig erre az összegre szabták ki, így nagyjából 5600 milliárd forint az a tétel, amire a 10 százalékos általánybüntetést számolják, ami önmagában 560 milliárd forintot tesz ki.

Ez azonban még nem a teljes, lehetséges összege a büntetéseknek. Mint Jávor írja,

a Mészáros Lőrinc által letarolt, a KEHOP (Környezet és Energiahatékonyság OP) alá tartozó 420 milliárdos víziközmű tenderek esetében 25 százalékos korrekciót javasolnak a már leszerződött, mintegy 260 milliárdos szerződésállományra, ami további 60 milliárd forintnyi büntetést jelent. Végezetül hozzá kell számolni a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) esetében alkalmazott kiegészítő 10 százalékos általánybüntetésnek a leszerződött összegtől függő 60-80 milliárdos összegét is. Így összességében 700 milliárdnyi büntetés áll össze, amiből még ha le is vonjuk a pályázati önrészt, amit amúgy is magyar költségvetési/önkormányzati forrásból kellett volna biztosítani, a tényleges büntetés akkor is 5-600 milliárd között lehet.