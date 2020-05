760 milliárd forintból védekezett az ország a koronavírus ellen

A 2020-as költségvetés módosítása a koronavírus-járvány miatt vált szükségessé, a most benyújtott törvénytervezetből kiderül, hogy mekkora összeget fordított Magyarország védekezésre.

A kiemelt ágazati programoknál is elsősorban az újraindítás volt a fókuszban, hiszen a közel 260 milliárd forintból 234 milliárd ezt szolgálta. A fentiek mellett a kormány 95 milliárdot szánt vállalkozások finanszírozására, család- és nyugdíjasvédelmi programra pedig 12,9 milliárdot fordítottak.

Érdekes megnézni azt is, hogy mire mennyit fordítottak, amelyek közül nem a munkahely-megtartás vagy a -teremtés kapta a legtöbb forrást, hanem a kiemelt ágazati programok (összesen 259 milliárd). Munkahely-megtartásra 26 milliárd ment, míg munkahely-teremtésre 154 milliárd. Értelemszerűen előbbi elsősorban a gazdaságvédelem, míg utóbbi jórészt a gazdaság újraindítása érdekében történt.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 7,6 milliárdot kapott, amit már fel is használt. Hasonló a helyzet a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal, amelynek 900 millió büdzséje volt, amit fel is használt. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rendelkezik még komolyabb forrásokkal, hiszen 129,9 milliárd felett diszponálhat, amelyből 59,5 milliárdot költött el.

Az eszközbeszerzések, és egyéb tételek ugyanakkor 608,5 milliárd forintot tesznek ki. Ezek ugyanakkor az eldöntött kiadások, amelyek egy része jelenleg még nem realizálódott. A tervezetből kiderül, hogy a megvalósult kiadások 431,2 milliárdra rúgnak. A legnagyobb tételt a Külgazdasági és Külügyminisztérium jegyzi, az ő járványügyi büdzséjük 470 milliárd forint, amelyből 363 milliárdot már el is költöttek. A törvénytervezet nem részletezi, de feltételezhető, hogy ez az elsősorban Kínából érkező orvosi eszközökre (lélegeztetőgép) és segédeszközökre (maszkok, védőruhák, kesztyűk) ment el.

