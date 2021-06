9 hónapja nem volt ilyen kevés új áldozata a koronavírusnak itthon

A friss tájékoztatás szerint 113 új fertőzöttet igazoltak 24 óra alatt, ezzel a járvány kezdete óta összesen 807 322 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. 10 903 tesztet végeztek el ez idő alatt, ezek 1 százaléka lett pozitív.

Elhunyt 4 krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 948 főre emelkedett. Ilyen kevés új áldozatról nagyon régen érkezett jelentés - egészen pontosan tavaly szeptember 21-én volt ennél kevesebb a napi elhunytak száma (igaz, a hétvégén kimaradó adatközlés miatt mostantól az ilyen jellegű összehasonlítások kevésbé lesznek pontosak).

A gyógyultak száma 1006-tal nőtt egy nap alatt, jelenleg 733 907 fő mondhatja el magáról hivatalosan, hogy túlvan a koronavíruson. Az aktív fertőzöttek száma 897-tel 43 467 főre csökkent.

320 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 45-en vannak lélegeztetőgépen. A kórházban kezeltek száma egy nap alatt 29-cel csökkkent, a lélegeztetőgépen lévőké 8-cal.

A beoltottak száma 5 375 923 fő, közülük 4 299 073 fő már a második oltását is megkapta. Miközben 27 ezren megkapták a második oltásukat is, a beoltott személyek száma mindössze 12 799-cel nőtt - ennyien kapták meg az első dózist.

Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra az eeszt.gov.hu honlapon. Az érvényes regisztrációval rendelkezők automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer, Sinopharm és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen és Moderna oltás is elérhető.