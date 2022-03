A Chelsea tulaját is megmérgezhették az orosz-ukrán béketárgyalásokon

A Sky News cikke szerint a március harmadikán délután 3 és este 10 óra közt tartott informális tárgyalás után a három küldött egy kijevi lakásba tért vissza, ahol egyebek mellett archámlásra, éles szemfájdalomra, fájdalmas könnyezésre panaszkodtak. A három érintett küldött Roman Abramovics, Rusztem Umerov ukrán parlamenti képviselő, valamint egy meg nem nevezett orosz vállalkozó. A három férfi másnap Lviv-en át előbb Lengyelországba majd Törökországba utazott, a mérgezési tüneteket itt látták el, amelyek nagyjából egy hétig tartottak. A Wall Street Journal forrása szerint egyébként Abramovics több órára elvesztette a látását is.

A Bellingcat oknyomozó portál is megerősítette a Wall Street Journal értesüléseit, és hozzátette, hogy feltehetőleg valamilyen vegyi fegyverrel vagy radioaktív dózissal mérgezhették meg a résztvevőket, a mennyiség azonban nem halálos adag volt, így a mérgezés célja feltehetőleg az elrettentés lehetett.

